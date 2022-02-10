بوكيتينو يقترب من قيادة مانشستر يونايتد في الموسم الجديد

كشفت صحيفة «تيليجراف» الإنجليزية عن أن ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان، أصبح قريبا من تولي مسؤولية مانشستر يونايتد اعتبارا من الموسم الجديد.

وقالت الصحيفة إن لاعبي مانشستر يونايتد متحمسون لتطوير أدائهم تحت قيادة بوكيتينو، وأضافت أن عددا من نجوم الفريق واللاعبين المؤثرين داخل غرفة خلع الملابس، طالبوا بالتعاقد مع بوكيتينو في الصيف المقبل.

كما أشارت الصحيفة إلى أن بوكيتينو يعد أنسب مرشح لتولي المسؤولية، وفقا لإمكانيات وظروف النادي والقوام الحالي للفريق، خصوصا وأن إدارة مانشستر يونايتد لديها استعداد للصبر على ماوريسيو بوكيتينو، ومنحه الوقت لتعديل مسار الفريق.

ولفتت إلى أن هناك عوامل أخرى تعزز من فرص تولي بوكيتينو مسؤولية مانشستر يونايتد، وهي طريقة إدارته للاعبين والفريق وخبراته بالدوري الإنجليزي، حيث عمل مع ساوثهامبتون لمدة موسم، وتواجد في توتنهام لمدة 5 سنوات.