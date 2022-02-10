ماكرون يعلن عن بناء ست محطات طاقة نووية جديدة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن توسع هائل في بناء المفاعلات النووية في بلاده.



وقال ماكرون في منطقة بيلفور شرقي فرنسا اليوم الخميس إن من المنتظر بناء ست محطات طاقة نووية جديدة ،بالإضافة إلى إنشاء ثماني محطات أخرى لتوليد الطاقة بحلول عام 2050.



وأضاف ماكرون:" هذه هي نهضة الطاقة النووية".



في الوقت نفسه، أعلن ماكرون عن تمديد فترة عمل محطات الطاقة القائمة إذا سمح وضع السلامة بذلك، وقال إنه لا ينبغي خروج أي محطة من الشبكة إذا لم تكن هناك أسباب قهرية تتعلق بالسلامة.



وتابع ماكرون أن التعليمات صدرت لشركة "إي دي إف" للكهرباء بمراجعة ما إذا كان من الممكن تمديد مدة خدمة محطات الطاقة النووية لما بعد 50 عاما.



وأعلن ماكرون أيضا أنه سيتم أيضا توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة في فرنسا.



وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن ماكرون تعهد بتقديم دعم حكومي بعشرات مليارات اليورو خلال العقود الثلاثة المقبلة للصناعة النووية المتعثرة.



ونقلت بلومبرج عن ماكرون قوله:" على المدى البعيد، ستنتج الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة طاقة أرخص ومحمية من تقلبات السوق".



ووتنتج شركة جنرال إليكتريك في بيلفور توربينات لمحطات الطاقة النووية وستشتريها شركة "إي دي إف".