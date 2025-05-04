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أعلنت شركان طيران دولية، الأحد، تعليق رحلتها من وإلى تل أبيب، بعد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن استهدف منطقة قرب مطار بن جوريون الدولي في إسرائيل.

وقالت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران، إنها علقت جميع رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى السادس من مايو الجاري، وفقاً لشبكة سكاي نيوز عربيه الإخبارية.

وأوضحت المجموعة، التي تضم شركات "سويس"، "النمسا للطيران"، و"خطوط بروكسل الجوية" وشركة الخطوط الجوية الإيطالية "إي.تي.إيه"، أنها ألغت كافة الرحلات المجدولة لهذا اليوم، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب التطورات الأمنية الحالية.

كما قامت شركات طيران أخرى مثل "آير يوروبا"، "آير إنديا"، بإلغاء رحلاتها إلى إسرائيل، في خطوة مشابهة للوفتهانزا، وذلك بسبب تصاعد التوترات في المنطقة.

وبدورها أعلنت شركة الطيران المجرية منخفضة التكاليف "ويز آير" أنها ستعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى صباح الثلاثاء.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سقوط مقذوف في وسط إسرائيل بعد عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وأعلنت سلطة المطارات في إسرائيل لاحقا، استئناف حركة الملاحة في مطار بن جوريون بعد توقف قصير.

وأصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة جراء سقوط الصاروخ، بينما أكدت خدمة "نجمة داوود الحمراء" إصابة ثمانية أشخاص.

وكانت جماعة الحوثي في اليمن حذرت شركات الطيران العالمية من مواصلة رحلاتها إلى مطار بن جوريون في وسط إسرائيل كونه غير آمن.