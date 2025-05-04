حزب الله: الهجوم الصاروخي اليمني على مطار بن جوريون حطم جبروت إسرائيل

أشاد حزب الله اللبناني بالعملية النوعية لجماعة الحوثي اليمنية التي استهدفت مطار بن جوريون في تل أبيب، خارقةً كل أنظمة الدفاع الإسرائيلية والأمريكية، قائلًا إنها «حققت هدفها بدقة عالية محطمة ‏جبروت هذا الكيان».

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد: «إن هذا الهجوم البطولي يُؤكد مجددًا فشل العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، وعجزه عن كسر ‏إرادة الشعب اليمني الصلبة أو دفعه للتراجع عن موقفه المشرف في مساندة غزة وفك الحصار عنها، ‏وفي مواجهة حرب الإبادة التي يشنّها العدو الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء».

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، صباح الأحد.

وأوضحت في بيان صدر عنها اليوم، أن «القوة الصاروخية استهدفت مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي»، مؤكدة أن «الصاروخ أصاب هدفه بنجاح».

وأشارت إلى أنه «كان من نتائج العملية، فشل المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية في اعتراضه، وهروب أكثر من ثلاثة ملايين إسرائيلي إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار بشكل كامل لأكثر من ساعة».

وأفاد البيان بأن «العملية العسكرية جاءت انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومقاومته، ورفضاً لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال بحق الأشقاء في قطاع غزة».

وذكرت أن «سلاح الجو المسير نفذ مساء أمس، عملية عسكرية استهدفت هدفاً حيوياً تابعاً للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا».

وجددت تحذيرها لكل شركات الطيران العالمية من مواصلة رحلاتها إلى مطار بن غوريون، كونه أصبح غير آمن لحركة الملاحة. ‏ ‏