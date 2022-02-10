 إيطاليا تسجل 81 ألفا و669 إصابة جديدة بكورونا و384 حالة وفاة - بوابة الشروق
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إيطاليا تسجل 81 ألفا و669 إصابة جديدة بكورونا و384 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الخميس 10 فبراير 2022 - 10:44 ص | آخر تحديث: الخميس 10 فبراير 2022 - 10:44 ص

سجلت إيطاليا، 81 ألفا و669 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 384 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 11 مليونا و847 ألفا و436 إصابة، والوفيات إلى 149 ألفا و896 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 131 مليونا و548 ألفا و249 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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