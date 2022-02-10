انطلاق مناورات روسية بيلاروسية للتدريب على التصدي للعدوان الخارجي ومكافحة الإرهاب

انطلقت اليوم الخميس، مناورات عسكرية روسية بيلاروسية مشتركة، تحت اسم "عزيمة الاتحاد 2022".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، :"بدأت في 10 فبراير، في ساحات التدريب العسكرية البيلاروسية، المناورات الروسية- البيلاروسية المشتركة تحت اسم عزيمة الاتحاد 2022، وذلك في إطار المرحلة الثانية من اختبار قوات الرد السريع في الدولة الاتحادية".

وتتم هذه المناورات للتدرب على تنفيذ مهام "التصدي للعدوان الخارجي من خلال القيام بعملية دفاعية، وكذلك لمكافحة الإرهاب وحماية مصالح دولة الاتحاد"، وفقا لما نقله موقع قناة "آر تي عربية".

وسيتم تنفيذ المناورات في ميادين التدريب البيلاروسية، دومانوفسكي وجوزسكي وأوبوز ليسنوفسكي وبريست وأوسيبوفيتشسكي، وكذلك في مناطق معينة من أراضي بيلاروس. وكذلك سيتم استخدام المطارات العسكرية البيلاروسية، بارانوفيتشي ولونينتس وليدا وماشوليشي.

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أكد أن القوات الروسية ستغادر بيلاروس بمجرد انتهاء التدريبات العسكرية التي تشارك فيها.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث القول :"لمن يتابعون هذا الأمر عن كثب، لم يسبق أن قال أحد أبدا إن القوات الروسية ستبقى على الأراضي البيلاروسية".

ونقلت روسيا أعدادا كبيرة من القوات والعتاد إلى مينسك للمشاركة في هذه التدريبات، ما أثار مخاوف الغرب من أن موسكو تستعد لغزو أوكرانيا.