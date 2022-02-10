توقعات باستضافة فنادق هونج كونج مصابي كورونا بعد اكتمال المستشفيات

من المحتمل أن تستضيف الفنادق في هونج كونج قريبا مصابي كورونا الذين لا تظهر عليهم أعراض، حيث يعني التفشي المتفاقم للفيروس في المدينة الاستنفاد السريع لطاقة المستشفيات ومرافق احتواء الوباء.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أوفولو الفندقية، جيريش جونجنوالا، اليوم الخميس في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج إن المخاطر سوف تكون منخفضة بالنسبة للفنادق، لأن المرضى سوف يبقون في غرفهم ويخضعون لفحوص متكررة.

ويعكس التحول التدهور الذي تنتظره المدينة في غضون أسابيع، بعد أن أعلن المركز المالي الآسيوي تسجيل أكثر من ألف حالة في 24 ساعة لأول مرة أمس الأربعاء.

وتعاني المستشفيات، التي تستنفد طاقتها في الشتاء غالبا حتى قبل ظهور كورونا، مع استمرار المدينة في سياسة محاولة عزل كل شخص تثبت إصابته بالفيروس.

وقال جونجنوالا إنه سمع أنه تم تحويل غرف في فندق أو فندقين لاستضافة المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها، أن المسؤولين يعدون قوائم بالفنادق التي يمكن استضافة المرضى بها.

وأفادت الصحيفة بأنه سوف يتم الإعلان عن التفاصيل بمجرد العثور على الأماكن المناسبة. وسوف يكون العزل المنزلي لمثل هؤلاء المرضى هو الملاذ الأخير.