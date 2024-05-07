مصطفى الفقي مطمئنا: مساس إسرائيل بالسلام مع مصر مجازفة لن تقدر عليها

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن اللحظة الحالية تعد الأصعب في العلاقات المصرية – الإسرائيلية، مطمئنًا في الوقت نفسه، المصريين بأن «مساس إسرائيل بالسلام مع مصر مجازفة لن تقدر عليها».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أنه تابع تصريحات لوزير دفاع أمريكي سابق يؤكد فيها أن الجيش المصري أكبر جيوش المنطقة وأكثرها مهنية.

وأشار إلى أن «مصر مع تغير العالم كانت حريصة أن تكون دولة عصرية حديثة؛ تقترب فيها مستويات التسليح والتدريب من الدول الكبرى».

ونوه أن البعض يحاول تحويل دور القاهرة في الحرب الإسرائيلية الأخيرة من وسيط إلى طرف، قائلًا إن «اليمين والتشدد الإسرائيلي يود لو يوجه الاتهامات لمصر، كما فعل مع قطر».

واستطرد: «هناك غمز ولمز على مصر، رأينا على سبيل المثال الادعاء الخاص بتعطيل القاهرة لدخول المساعدات، أو أنها ذات تأثير قوي على حماس ولا تريد استخدامه.. هناك تحرشات بمصر لكنها دولة هادئة طويلة النفس».

ودعا المفكر السياسي، كل الدول العربية إلى إنشاء مجموعات للتشاور داخلها لاتخاذ القرارات والنظر إليها، بالمماثلة لمجلس الحرب في إسرائيل.