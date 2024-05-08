جماعات مسلحة في العراق تعلن قصف هدف حيوي في جنوب إسرائيل

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ذكرت جماعات مسلحة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها قصفت "هدفا حيويا" في إيلات جنوب إسرائيل باستخدام طائرة مسيرة.

وأوضحت في بيان صحفي أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق إستهدفوا مساء الثلاثاء هدفاً حيوياً في إيلات / أم الرشراش بالأراضي الفلسطينية المحتلة بواسطة الطيران المسيّر".



وجددت تلك الجماعات موقفها بالاستمرار في "دكّ معاقل الأعداء".

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية 10 عمليات قصف بالطائرات المسيرة وصاروخ كروز استهدفت منشآت عسكرية ونفطية وغازية وثكنات للجيش الإسرائيلي.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن أن نظام القبة الحديدية اعترض هدفا مشبوها، يبدو أنه طائرة مسيرة قادمة من الشرق، في منطقة إيلات.

ولم يخترق الهدف الأراضي الإسرائيلية، بحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت.