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كهربا: أقترح إقامة مباراة بين الأهلي والزمالك لمساعدة غزة

محمود عيسى
نشر في: الخميس 30 مايو 2024 - 2:04 ص | آخر تحديث: الخميس 30 مايو 2024 - 2:04 ص

تحدث محمود عبد المنعم كهربا، نجم النادي الأهلي، عن الحرب الغاشمة من الكيان الصهيوني على قطاع غزة بعد أن خلف العدوان أكثر من 117 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

كهربا اقترح خلال حواره على قناة أون تايم سبورتس، إقامة مباراة ودية تجمع الأهلي ضد الزمالك، على أن تذهب الإيرادات المادية إلى أهالي غزة.

يذكر أن شيكابالا قائد الزمالك، كان قد طالب خلال ظهوره على قناة MBC مصر أمس الثلاثاء، التبرع بعائد مباراة السوبر الإفريقي التي تقام بين الأهلي والزمالك لصالح فلسطين.


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