كهربا: أدعم الزمالك والضغط العصبي سبب انفعالي

كشف محمود عبد المنعم كهربا، نجم الأهلي، طبيعة علاقتة في الوقت الحالي مع ناديه السابق الزمالك.

قال كهربا خلال ظهوره على قناة أون تايم سبورتس:" لا توجد أي مشاكل مع إدارة الزمالك أو جماهيره، العلاقة بين إدارة الناديين في الوقت الحالي جيدة جدًا".

أضاف:" أبارك لجماهير الزمالك وأدعمهم بالطبع عندما يواجهون فريقًا غير مصريًا".

وتطرق كهربا للحديث عن انفعاله على أحد الصحفيين قبل مباراة نهائي إفريقيا أمام الترجي قائلا: عندما قلت أن دوري أبطال إفريقيا أهم من الكونفدرالية وهذا حقيقي كان لأنه ليس من الطبيعي الحديث عن الزمالك داخل النادي الأهلي خاصة وأنني كنت أشعر بضغط كبير قبل مواجهة الترجي".