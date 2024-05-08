يوسف حمدي: بطولة إفريقيا وضعت الاتحاد تحت الضغط أمام الأهلي

يرى يوسف حمدي، لاعب الاتحاد السكندري السابق، أن بحث زعيم الثغر عن التأهل لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وضع الفريق تحت ضغوطات كبيرة، قبل مواجهة الأهلي، التي فاز فيها الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال يوسف حمدي في تصريحات تليفزيونية: "كان هناك اشتياق للمشاركة في البطولات الإفريقية، وهذا كان متعلق بمباراة الأهلي".

وأضاف: "التأهل للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية وضع ضغوط على الجهاز الفني ولاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي".

وتابع: "الاتحاد كان يريد نقطة على الأقل من الأهلي، إلا أن المباراة انتهت بعد أول نصف ساعة.. الأخطاء كانت ساذجة من لاعبي الاتحاد".

وأتم يوسف حمدي تصريحاته قائلًا: "كان من الواضح أن الأهلي يبني خطته من الجهة اليسرى، وبالفعل جاء منها ركلة الجزاء الأولى للأهلي".