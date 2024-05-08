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أعلنت وزارة الشباب والرياضة، مساء الثلاثاء، زيادة عدد الحضور الجماهيري في مباريات الأندية بالبطولات المحلية والإفريقية.

وأفادت وزارة الرياضةعبر بيان رسمي، مساء الثلاثاء: "في اجتماع موسع عقده أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم وممثلي رابطة الاندية وكافة الجهات المعنية بالدولة ووزارة الداخلية؛ وذلك لبحث زيادة عدد الحضور الجماهيري وضوابط الحضور الجماهيري بالاستادات خلال المباريات المحلية لكرة القدم وأيضاً خلال مباريات الأندية المصرية بجميع البطولات الأفريقية التي يشاركون بها".

وأضاف البيان:" ووافقت كافة الجهات المعنية ووزارة الداخلية خلال الاجتماع على زيادة الحضور الجماهيري في الأدوار التمهيدية للبطولات الأفريقية بإلإضافة الي السماح بالحضور الجماهيري كاملا بالبطولات الأفريقية بالأدوار نصف النهائي والنهائية للأندية المصرية المشاركة في هذه الأدوار بالطاقة الاستيعابية وبحضور جماهيري كامل العدد".

وتابع البيان: "اماً فيما يخص الحضور الجماهيري بالمباريات المحلية بمصر فقد تم الاتفاق علي زيادة الحضور الجماهيري الي ٣٠ ألف من الجمهور باستادات القاهرة وبرج العرب وباقي الاستادات الاخري يتم الحضور الجماهيري بالطاقة الكاملة للاستادات".

وأتم البيان: "علي أن تقوم الجهات التنفيذيه لاتحاد الكرة ورابطة الاندية بوضع الضوابط الخاصة بالتوعية الجماهيرية الخاصة لحضور المباريات وضبط السلوك الجماهيري وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فيما يخص المنظومة الجماهيرية ووفقا للقوانين ولوائح العمل المنظمة لاتحاد الكرة ورابطة الأندية".