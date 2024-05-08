المصري يهزم تيم إف سي برباعية وديا

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره تيم إف سي، في المباراة الودية التي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، ضمن استعدادات الفريق البورسعيدي لمباراته بالأسبوع الـ 22 من الدوري الممتاز، والتي تجمعه بفريق بيراميدز، والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم، على ستاد الجيش ببرج العرب.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بثلاثية نظيفة، حيث استهل الغيني أمادو با أهداف المباراة بهدف مبكر في الدقيقة 7، وأضاف الجزائري غيلاس جناوي الهدف الثاني في الدقيقة 33، قبل أن يعود أمادو با ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، يختتم إسلام عطية أهداف المباراة بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 3، ولم يأتٍ الوقت المتبقى من المباراة بجديد لتنتهي المباراة بفوز المصري بأربعة دون رد .