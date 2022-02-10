روبرت كوخ: معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا يصل لمستوى قياسي جديد في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الخميس، عن ارتفاع معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وتسجيله مستوى قياسي جديد.

وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار 7 أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 1465.4، فيما كان يبلغ أمس 1450.8، وكان يبلغ قبل أسبوع 1283.2.

يذكر أن هذا المعدل كان يبلغ 362.7 فقط قبل شهر واحد.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 247 ألفا و862 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 238 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 236 ألفا و120 حالة إصابة قبل أسبوع واحد، فضلا عن 164 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 11 مليونا و769 ألفا و540 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 8 ملايين و487 ألفا و100 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 119 ألفا و453 شخصا.