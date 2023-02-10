شكوك حول لحاق أوربان بمواجهة برلين بعد تبرعه بخلايا الدم

تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع المجري ويلي اوربان في مباراة فريقه لايبزج أمام يونيون برلين غدا السبت في الدوري الألماني لكرة القدم بعد تبرعه بخلايا جذعية هذا الأسبوع.

وشارك قائد لايبزج في بعض الحصص التدريبية الفردية البسيطة منذ ذلك الحين، وسيتحدد مصيره من المشاركة في مباراة الغد قبل موعد المباراة بوقت قصير.

وقال ماركو روزه مدرب لايبزج في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "لايزال سيخضع لفحوص طبية".

وأضاف "سنرى ما إذا كان متاحا اعتمادا على التغييرات الجسدية التي طرأت عليه بعد حصوله على الدواء واستخراج بلازما الدم".

وجرى تسجيل أوربان في قاعدة بيانات المركز الألماني للتبرع بنخاع العظام (دي.كيه.إم.إس) منذ عام 2017، وقد أعلن النادي يوم الثلاثاء الماضي أنه اختير كمتبرع لمريض بسرطان الدم.

وذكر نادي لايبزج أن المدافع المجري يغيب عن التدريبات منذ الأحد الماضي، وقد خضع للحقن بمواد معززة للخلايا الجذعية قبل عملية التبرع التي جرت أمس الأول الأربعاء في دريسدن.

من ناحية أخرى تأكد غياب الهداف الفرنسي كريستوفر نكونكو، عن لايبزج أمام يونيون برلين، حيث أكد روزه أنه لايزال في حاجة لأسبوع من التدريبات بعد تعافيه من إصابة قوية في الركبة.