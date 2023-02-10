رئيس بلدية كييف: أسقطنا 10 صواريخ روسية في أجواء العاصمة اليوم

قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا أسقطت عشرة صواريخ روسية في أجواء العاصمة كييف.

وكتب كليتشكو على تطبيق المراسلة تيليجرام نقلا عن الجيش الأوكراني "هناك أضرار لحقت بشبكات الكهرباء. ليس هناك خسائر بشرية. يسعى عمال الطاقة إلى إعادة الشبكة للعمل"، بحسب وكالة رويترز.

وشنت روسيا موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على البنية التحتية للطاقة في أنحاء أوكرانيا يوم الجمعة، مما تسبب في انقطاعات للكهرباء وتقييد إمدادات المياه وأثار دعوات جديدة من كييف للحصول على أسلحة غربية.

وقال مسؤولون محليون إن ما لا يقل عن 17 صاروخا أصابت مدينة زابوريجيا جنوب شرق البلاد خلال ساعة واحدة، في أعنف هجوم منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

وقالت شركة تشغيل شبكة الكهرباء الوطنية أوكرينيرجو إن عدة مرافق للطاقة في شرق أوكرانيا وجنوبها وغربها تعرضت للقصف، ما تسبب في تعطيل الإمدادات، وذلك بعد هجمات بالطائرات المسيرة وهجمات صاروخية خلال الليل على محطات الطاقة ومرافق نقلها.

ولم ترد أنباء عن سقوط أي قتلى، لكن أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف في شمال غرب أوكرانيا قال إن سبعة أشخاص أصيبوا.

وكتب على تيليجرام "لا تزال خاركيف تتعرض لهجمات العدو الصاروخية. تردد دوى انفجار آخر منذ وقت قصير. هناك هجمات على البنية التحتية لتوليد الطاقة".

وجاءت الهجمات الروسية الجديدة في أعقاب زيارة نادرة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى خارج البلاد هذا الأسبوع وشملت محادثات مع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل بهدف تأمين مزيد من الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك الطائرات المقاتلة.

وكتب ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني على تويتر "روسيا تضرب المدن الأوكرانية ليلا ونهارا. يكفى الكلام والتردد السياسي. المطلوب قرارات أساسية سريعة: صواريخ بعيدة المدى، طائرات مقاتلة، إمدادات لوجستية لأوكرانيا".

وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني إن صاروخين روسيين من طراز كاليبر تم إطلاقهما من البحر الأسود مرا عبر المجال الجوي لمولدوفا ورومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي قبل دخول أوكرانيا.

ولم يتسن لرويترز التحقق من البيان لكن مولدوفا أكدت في وقت لاحق انتهاك صاروخ روسي لمجالها الجوي. ولم تعلق روسيا حتى الآن وقالت وزارة الدفاع الرومانية إنها لا تستطيع تأكيد النبأ.

ونقل موقع يوكرينسكا برافدا الإلكتروني عن المتحدث باسم القوات الجوية القول إن أوكرانيا كان بإمكانها إسقاط الصواريخ لكنها لم تفعل ذلك لأنها لا تريد تعريض المدنيين في دول أخرى للخطر.