مساعد مدرب فرايبورج يقود الفريق أمام شتوتجارت بالدوري الألماني

يتولى لارس فوسلر، مدرب فريق فرايبورج، قيادة الفريق خلال لقائه ضد ضيفه شتوتجارت، غدا السبت، في بطولة الدوري الألماني (بوندسليجا)، بدلا من كريستيان سترايش، المدير الفني للفريق، الذي سيغيب عن المباراة للإيقاف.

وتلقى سترايش بطاقة حمراء خلال خسارة الفريق القاسية 1 / 5 أمام مضيفه بوروسيا دورتموند بالمسابقة، ليتقرر إيقافه عن مباراة شتوتجارت.

وقال سترايش: "الأمر ليس جنونيا للغاية، فقط غير عادي وحزين. لكن بالنسبة للاعبين، فإنه ليس مهما للغاية".

وأوضح سترايش أنه لن يتابع المباراة من المدرجات، ولكن من غرفة في الملعب وأمام الشاشة "حتى أكون هادئا وأركز على المباراة".

كان فوسلر تولى قيادة إحدى المباريات عام 2018 ليحل محل سترايش، الذي غاب عن اللقاء بسبب معاناته من انزلاق غضروفي آنذاك.

كما يفتقد فرايبورج خلال اللقاء أيضا خدمات مدافعه الفرنسي الشاب كيليان سيلدييليا، الذي حصل على بطاقة حمراء أيضا في المباراة أمام دورتموند.

وقال سترايش "بالنظر إلى موقف الفريقين في جدول ترتيب بوندسليجا، فنحن المرشحون للظفر بالنقاط الثلاث، لكنها ستكون مباراة صعبة".

ويحتل فرايبورج المركز السادس في ترتيب المسابقة، بفارق 6 نقاط خلف بايرن ميونخ (المتصدر)، في حين يتواجد شتوتجارت في المركز السادس عشر (الثالث من القاع).