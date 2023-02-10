 تشكيل شباب بلوزداد الجزائري لمواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا - بوابة الشروق
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تشكيل شباب بلوزداد الجزائري لمواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 10 فبراير 2023 - 5:46 م | آخر تحديث: الجمعة 10 فبراير 2023 - 5:47 م

أعلن نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع شباب بلوزداد في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي. 

وجاء تشكيل بلوزداد كالآتي:

حراسة المرمى: أليكسيس جويندوز.

خط الدفاع: مختار بلخيتر، شعيب قداد، معوض حداد، يوسف أمين لعوافي.

خط الوسط: حسام الدين مرازيق، زكريا دراوي، أكرم بوراس، محمد إسلام بكير.

خط الهجوم: أناي إيوالا، ليونيل وامبا.


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