الرئيس الأوكراني يقدم لملك بلجيكا جزءا من طائرة روسية تم اسقاطها

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قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بروكسل يوم الخميس هدية غير عادية لعاهل بلجيكا الملك فيليب.

وأعطى زيلينسكي لملك بلجيكا جزءا من مقاتلة روسية من طراز سو-25 تم إسقاطها في أوكرانيا.

وكتب الطيارون الأوكرانيون عليها عبارة "معا ننتصر"، حسبما قال القصر في تغريدة.

وحضر المقابلة رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو.

وكان زيلينسكي في زيارة لبروكسل من أجل حضور اجتماع مع زعماء الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك، تعهد بأن الحرب ضد العدوان الروسي هي معركة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي.

كما طالب بأسلحة أثقل وأقوى، بما في ذلك طائرات مقاتلة للمساعدة في محاربة قوات موسكو، حيث مضى حوالي عام منذ بدء الغزو.