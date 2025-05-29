روبيو يقدم للكونجرس خطة لإعادة هيكلة وزارة الخارجية الأمريكية

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه قدم إلى الكونجرس خطة "إعادة هيكلة كبرى" لوزارة الخارجية من شأنها خفض البيروقراطية والإنفاق وتعزيز الدفاع عن مصالح البلاد في الخارج.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس: "الخطة المقدمة إلى للكونجرس من شأنها أن تجعل وزارة الخارجية أكثر مرونة وكفاءة، وتقلل الأعباء البيروقراطية وتعزز الترويج للمصالح الأمريكية في العالم".

وأضاف البيان أن الهياكل الداخلية لوزارة الخارجية شهدت خلال الـ25 عاما الماضية نموا كبيرا، مما أدى إلى زيادة التكاليف وانخفاض الكفاءة.

وأكد روبيو أن التغييرات المقترحة كانت نتيجة مشاورات مع المشرعين ورؤساء الإدارات وموظفي الوزارة من ذوي الخبرة.