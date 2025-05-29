نقلت شبكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن مصادر قولها إن حركة حماس وإسرائيل وافقا على وقف النار لمدة 60 يوما.

وأفاد التقرير بأنه تم إطلاع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بالمسألة، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل وقف النار خلال ساعات.

وفي وقت سابق، نقلت قناة سكاي نيوز عربية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله: "موافقتنا على مقترح ويتكوف الجديد بشأن غزة لا تعني قبولنا بوقف الحرب".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نقلت عن نتنياهو قوله إنه قبل بمخطط ستيف ويتكوف الجديد.

وكانت مصادر مطلعة كشفت، اليوم الخميس، عن تفاصيل مقترح ويتكوف الجديد الذي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية.

ووفقا للاتفاق المقترح، الذي عرض على إسرائيل الليلة الماضية، تبدأ المرحلة الأولى بإعلان وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، على أن يتم خلالها الإفراج عن 9 محتجزين أحياء و18 جثة على مرحلتين، خلال أسبوع واحد.

كما ستنسحب إسرائيل في اليوم الأول من الأراضي التي احتلتها مؤخرا شمال محور نتساريم، وفي اليوم السابع، ستنسحب من الأراضي التي احتلتها جنوب محور نتساريم، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.

في نهاية المفاوضات، ستتمكن إسرائيل من العودة إلى القتال إذا لم تكن هناك اتفاقيات.

كما سيتم توزيع المساعدات الإنسانية بمشاركة الأمم المتحدة.