بايدن يتوجه إلى بولندا قبل بداية العام الثاني للحرب الروسية الأوكرانية

يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى بولندا قبل الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب الروسية الأوكرانية.



وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي سيلتقي بالرئيس البولندي أندريه دودا خلال زيارته بين 20 إلى 22 فبراير الجاري.



وأضافت أن بايدن سيلتقي مع ممثلين آخرين لدول أوروبا الشرقية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.



وذكرت أن من المقرر إلقاء بايدن خطابا بمناسبة 24 فبراير، وهو يوم الذكرى السنوية لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.



وقالت إن الخطاب سيتناول دعم الولايات المتحدة وحلفائها لأوكرانيا.



في الأسابيع الأخيرة كانت هناك تكهنات بأن بايدن يمكن أن يجمع بين رحلة إلى بولندا وزيارة إلى أوكرانيا.



وعندما سئل البيت الأبيض عن ذلك، لم يقدم أية معلومات وأكد أنه لا توجد محطات أخرى في الرحلة يمكن الإعلان عنها في الوقت الحالي.



كان بايدن قد أشار بالفعل إلى رحلة إلى بولندا في الذكرى السنوية.



ومع ذلك، أعلن يوم أمس الخميس فقط أنه ليس من المؤكد على الإطلاق أنه سيسافر أصلا.



زار العديد من رؤساء الدول والحكومات وكذلك وزراء من دول أخرى أوكرانيا بالفعل في الأشهر القليلة الماضية منذ بدء الحرب، بعضهم في عدة مناسبات، كان هناك العديد منهم أعضاء بالحكومة الأمريكية، وكذلك جيل زوجة بايدن.



لم يذهب الرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا مطلقا بعد.



بشكل عام يجب اتخاذ تدابير أمنية خاصة لزيارة بايدن إلى أوكرانيا.