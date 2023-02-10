إصابة 50 شخصا خلال تظاهرة لإحياء ذكرى مدنيين قتلوا في الاحتجاجات ببيرو

أصيب نحو 50 شخصا في تظاهرة لإحياء ذكرى مقتل مدنيين قبل شهر في الاحتجاجات التي تطالب باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي بمدينة خولياكا جنوب البيرو .

وذكرت إدارة الصحة في مقاطعة سان رومان في منطقة بونو في تقرير، وفقا لقناة (فرانس 24)، أن الصدامات وقعت عندما حاولت الشرطة تفريق المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 23 شخصا بجروح وكسور وفشل في الجهاز التنفسي.

وفي المقابل، قالت الشرطة الوطنية البيروفية إن 25 شرطيا جرحوا في هذه المواجهات في المطار .

وتشهد البيرو أزمة سياسية واجتماعية منذ أكثر من شهرين تتمثل بتظاهرات يومية تطالب باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي، في تعبئة تقمعها الحكومة بعنف من دون أن تتمكن من إعادة الاستقرار والسلم الاجتماعي .

واندلعت الاحتجاجات التي سقط فيها 48 قتيلا، في السابع من ديسمبر مع إطاحة الرئيس اليساري السابق بيدرو كاستيو، الذي حلت محله نائبته دينا بولوارتي.