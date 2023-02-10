حقق فريق اتحاد جدة فوزًا كبيرًا بخماسية نظيفة أمام نظيره العدالة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك عبدالله، في إطار منافسات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح أهداف المباراة المهاجم البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 17، قبل أن يضيف زميله المغربي عبد الرزاق حمدالله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 37 و 65.

وأحرز النجم البرازيلي إيجور كورونادو الهدف الرابع في الدقيقة 89، قبل أن يختتم أهداف المباراة اللاعب هارون كمارا في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز اتحاد جدة بخماسية نظيفة.

وشارك طارق حامد وأحمد حجازي لاعبا منتخب مصر، في التشكيل الأساسي لفريق اتحاد جدة في مواجهة العدالة مساء اليوم الجمعة.

وبتلك النتيجة، رفع اتحاد جدة رصيده للنقطة 37 في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن نظيره النصر متصدر جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد العدالة عند النقطة 9 في المركز قبل الأخير.