الاتحاد الأوروبي يتعهد بدعم ثابت لأوكرانيا دون خطوات مباشرة لإرسال طائرات

طمأن قادة الاتحاد الأوروبي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن أوروبا ستواصل دعمها في الحرب ضد روسيا، ولكنهم أعلنوا عن قليل من الالتزامات الملموسة، في بيان نشر عقب قمة أوروبية في بروكسل.



وجاء في بيان تم تبنيه في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة: "الاتحاد الأوروبي سيؤازر أوكرانيا بدعم ثابت ما دام يتطلب الأمر ذلك".



وأفاد البيان بأن "الحرب الوحشية الروسية التي بدأت قبل نحو عام، تسببت في معاناة ودمار كبيرين لأوكرانيا وشعبها. ويجب على روسيا وقف هذه الحرب الوحشية على الفور".



كما أشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سيدرس زيادة "الضغط الجماعي" على روسيا، بالتنسيق والتعاون عن كثب مع الشركاء، وأيضا تعزيز التدابير لمواجهة أي محاولة للتحايل.



غير أن زعماء أوروبا كانوا أكثر تحفظا بشأن قضايا مثل استخدام الأموال الروسية المجمدة من أجل إعادة إعمار أوكرانيا، وإرسال المزيد من الأسلحة مثل الطائرات الحربية، رغم مناشدة زيلينسكي أنها ليس لديه "الحق في العودة إلى وطنه دون النتائج".



وحل الرئيس الأوكراني، ضيفا على قمة بروكسل، في ثاني رحلة له خارج بلاده منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير 2022.



وكان زيلينسكي ناشد زعماء الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق زيادة الأسلحة لبلاده، بما يشمل طائرات مقاتلة، وتسريع وتيرة توفيرها.



وواصل زيلينسكي، حملته من أجل تشكيل محكمة لتحميل روسيا مسؤولية حرب أوكرانيا، ودعا إلى دعم خطة السلام التي طرحها، كما حث الاتحاد الأوروبي على فرض المزيد من العقوبات على روسيا.



وكان زيلينسكي متفائلا في توقعاته بالحصول على الطائرات لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حذر من أنه: "قطعا، لن تحدث (مثل هذه الخطوة) الأسابيع المقبلة".



وكانت الحكومة السلوفاكية أكثر إيجابية بشأن الطلب الأوكراني المتكرر لطائرات حربية. وطلب زيلينسكي مباشرة من الدولة المجاورة لبلاده طائرات مقاتلة من الطراز السوفيتي ميج- 29.



وتعهد رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر لزيلينسكي، بـ"العمل من أجل تحقيق هذه الرغبة"، وفقا لتسجيل لمحادثة قصيرة بين السياسيين الاثنين نشرها مكتب الحكومة في براتيسلافا.



ونقلت وكالة الأنباء السلوفاكية "تاسر" عن هيجر قوله إنه سيتم توضيح إجراء ملموس بشأن إرسال طائرات مقاتلة، ليس من سلوفاكيا فحسب، بل على المستوى الأوروبي أيضا، لأن سلوفاكيا سترسل لأوكرانيا طائرات من طراز ميج- 29 بموجب آلية تمويل من الاتحاد الأوروبي.



ومن ناحيتها، تعهدت البرتغال لأوكرانيا بإرسال ثلاث دبابات من طراز "ليوبارد 2 إيه 6"، حسبما نقلت وكالة الأنباء البرتغالية "لوسا" عن رئيس الوزراء أنطونيو كوستا في القمة.



ولخصت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس خطة لتحسين الحصول على الأسلحة ومخزونات الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تزويد أوكرانيا بذخيرة المدفعية.



وترغب كالاس في أن تستخدم المفوضية الأوروبية الأموال من دول التكتل لشراء أسلحة مثلما حصلت المفوضية على لقاحات كوفيد- 19.



وأشاد قادة الاتحاد الأوروبي في بيان بـ"الجهود الضخمة" التي بذلتها أوكرانيا باتجاه انضمام البلاد إلى التكتل.



وأضاف في البيان: "إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى العمل عن كثب مع أوكرانيا ودعمها في جهودها للوفاء بكل الشروط تماما. ويكرر المجلس الأوروبي أن مستقبل أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي".



والتقى زيلينسكي أيضا بالرئيس البولندي أندريه دودا، في بولندا مساء أمس الخميس في طريق عودته إلى كييف من قمة الاتحاد الأوروبي وناقشا زيارته لبروكسل وعدد من العواصم الأوروبية، والوضع على الخطوط الأمامية، فضلا عن التنسيق المشترك للإجراءات الإضافية فيما يتعلق بالدعم العسكري لأوكرانيا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء يوكرينفورم الرسمية الأوكرانية، اليوم الجمعة.