 بابافاسيليو يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة فاركو - بوابة الشروق
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بابافاسيليو يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة فاركو

علي البحيري
نشر في: الجمعة 10 فبراير 2023 - 8:36 م | آخر تحديث: الجمعة 10 فبراير 2023 - 8:36 م

اختار بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي ٢٠ لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة فاركو غدا السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 

وجاءت القائمة علي النحو التالي

حراسة المرمي..محمود الزنفلي _ أحمد صبحي

خط الدفاع.. احمد ياسين _ محمود الجزار _ أحمد العش _ عاصم صلاح _ إسحاق يعقوبو _ أسامة ابراهيم

خط الوسط.. محمود سيد _ حمدي علاء_سعيدو سيمبوري _ محمد هلال _ محمد بسيوني _ إسلام جابر _ فراس عايفية _ أحمد ياسر _محمود قاعود

خط الهجوم.. كريم بامبو _ باسم مرسي _ أسامة فيصل

وتشهد القائمة غياب محمد أبو جبل ومحمد فتحي ورزاق سيسيه واحمد سعيد للإصابة

وشهدت ايضا القائمة عودة حمدي علاء عقب الإنتهاء من مرحلة التأهيل ما بعد الإصابة


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