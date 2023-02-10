مغادرة طائرة مساعدات إغاثية سعودية ثالثة إلى تركيا

غادرت طائرة إغاثة سعودية ثالثة، اليوم الجمعة، إلى مطار أضنة بجمهورية تركيا وتحمل على متنها 104 أطنان و62 كيلو جرام من المساعدات الإغاثية.



وتشتمل المساعدات الإغاثية على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية بالإضافة إلى المواد الطبية، وفقا لوكالة أنباء (واس) السعودية.



ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.



يُذكر أن عدد قتلى الزلازل التي دمرت مساحات شاسعة من تركيا وسوريا وصل إلى 21 ألف شخص بحلول اليوم الجمعة.