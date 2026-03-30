التعليم: تسكين المقبولين في مسابقة الـ 30 ألف معلم مع مديري مدارس خريجي المبادرة الرئاسية

وجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بسرعة تسكين معلمي الفئة "أ" المقبولين بمسابقة الـ 30 ألف معلم ممن اجتازوا الدورات التدريبية في المدارس التي تدار بواسطة خريجي المبادرة الرئاسية لإعداد 1000 مدير مدرسة.

وأرسلت الوزارة خطابا رسميا للمديريات التعليمية توضح فيه أنه في ضوء قياس الأثر للمبادرة الرئاسية إعداد 1000 معلم ليصبحوا مديري مدارس، واستثماراً للكوادر البشرية التي خضعت لأعلى معايير التأهيل بإحدى الجهات يتم الالتزام بـ:

أولا: يعد تسكين معلمي الفئة (أ) من المقبولين بمسابقة الـ30 ألف معلم ممن اجتازوا التدريب النوعي المكثف 6 أشهر بإحدى الجهات، واجباً وظيفياً لا يقبل الإرجاء بحيث يتم تسكينهم في المدارس التي تدار بواسطة خريجي المبادرة الرئاسية الدفعتين الأولى والثانية التابعة لإداراتهم التعليمية، لخلق بيئة عمل متجانسة" تحاكي النظم الإدارية الحديثة التي تدربوا عليها.

ثانيا: سرعة إنهاء إجراءات تكليف من لم يتم تكليفه من مديري الدفعة الثانية للمبادرة الرئاسية فوراً، حيث إن أي تأخير في هذا الإجراء يعد إهداراً لفرص استثمار موارد بشرية تم إعدادها إعدادا خاصا.

ثالثاً: تتحمل المديرية المسئولية القانونية والإدارية عن أي خلل في مواءمة هذه الكوادر مع أماكنها المقررة، حيث سيتم تقييم أداء المديريات بناءً على سرعة ودقة تنفيذ هذا التوجيه، مع اعتبار الموضوع مهما وعاجلا مع موافاة الوزارة بتقرير "إتمام التسكين" في موعد غايته أسبوع.