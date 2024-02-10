الاتحاد الإيراني لكرة القدم يطالب فيفا بايقاف نظيره الإٍسرائيلي

طالب الاتحاد الإيراني لكرة القدم في رسالة إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بإيقاف الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم ،ومنعه من المشاركة في المسابقات الدولية بالإضافة لإرسال المعونات لفلسطين.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الإيراني لكرة القدم، أن الاتحاد تقدم بطلب جاد لفيفا واتحادات كرة القدم وأعضاءه ذكر خلاله :"بناء على الأعمال غير الإنسانية التي يقوم بها النظام الصهيوني في فلسطين وارتكاب جرائم حرب في غزة بالإضافة إلى المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين الأبرياء وخاصة الأطفال والسيدات والرجال، بما في ذلك اللاعبون والمدربون والحكام".

وتابع :"التدمير طال المباني والمنازل والساحات السكنية والمستشفيات، وأماكن التدريب والمدارس والجامعات والبنية التحتية الكروية".

وأكد الاتحاد الإيراني :"وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية والإنسانية، وفي إطار عمل فعال وكجبهة موحدة، تهدف مجموعات كرة القدم في العالم إيقاف الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بشكل فوري واتخاذ إجراءات صارمة بحظر مشاركته في كل النشاطات المتعلقة بكرة القدم من أجل منع استمرار هذه الجرائم الشنيعة. ويجب العمل لإرسال معونات تتمثل في الطعام والمياه والأدوية والمواد الطبية للأبرياء والمدنيين".

وأكد الاتحاد الإيراني "بدون شك، الإجراءات الفورية لفيفا، واتحادات كرة القدم ستكون رمزا للعمل الخيري وتطبيقا لميثاق مجتمع كرة القدم العالمي في مجال المسؤوليات الاجتماعية والإنسانية وسيكون حركة رائعة ودائمة في تاريخ كرة القدم".

يشار إلى أن إسرائيل تشن حربا على حركة حماس في قطاع غزة ردا على هجوم الحركة على بلدات إسرائيل واحتجاز رهائن ونقلهم إلى القطاع في السابع من شهر اكتوبر الماضي .

وأسفرت الحرب عن سقوط 90ألف شخص ما بين قتيل وجريح ودمار هائل في البنى التحتية والمباني ونقص ينذر بكارثة في المواد الغذائية والأدوية والمياه.