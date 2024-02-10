الشرطة الروسية تقبض على محتجين من أقارب الجنود الذين تمت تعبئتهم للحرب في أوكرانيا

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ألقت الشرطة الروسية في موسكو وإيكاترينبرج القبض على عدة أشخاص خلال احتجاجات اليوم السبت، نظمها أقارب الجنود الروس الذين تمت تعبئتهم للحرب في أوكرانيا، حسبما ذكرت منصات عبر الإنترنت.

وألقت الشرطة السرية القبض على خمسة أشخاص في إيكاترينبرج بينما كانوا يضعون الزهور على نصب تذكاري عسكري، حسبما أفاد موقع "أو دبليو دي" الإلكتروني للحقوق المدنية.

وذكر موقع "سوتا" الإلكتروني، أن الشرطة احتجزت اثنين من الصحفيين في موسكو. وتم الإفراج عنهما لاحقا.

ودعت حركة "بوتج دوموي" أو (الطريق للوطن) التي أسستها زوجات الجنود الذين تمت تعبئتهم إلى الاحتجاجات.

ووضعت ناشطات زهورا على النصب التذكاري للجنود الروس الذين لقوا حتفهم إبان الحرب العالمية الثانية في سبع مدن.

وتم تنظيم مظاهرة موسكو عند قبر الجندي المجهول في مقبرة سور الكرملين. واصطف طابور طويل من الأشخاص الذين حمل العديد منهم زهور القرنقل الحمراء أمام النصب التذكاري في ظل تواجد كثيف للشرطة.

وشاهد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أعدادا من قوات الشرطة قرب الساحة الحمراء في موسكو على الجانب الشرقي للكرملين بعدما أصدرت السلطات تحذيرا من الانضمام للاحتجاج.