الجيش الإسرائيلي يعلن قصف عدة أهداف لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن «طائرات حربية أغارت قبل قليل، على عدة أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، حيث تم استهداف 3 مقرات قيادة عملياتية في الناقورة وعيتا الشعب، بالإضافة الى 3 أهداف في الخيام ومروحين ومنطقة بلدة البستان».



وأشار المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إلى رصد إطلاق ثلاث قذائف من لبنان سقطت في منطقة مفتوحة قرب بلدة شلومي، قائلًا إن «الجيش رد بقصف مدفعي نحو مصادر النيران ومناطق أخرى في جنوب لبنان».



وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مناطق طير حرفا والجبين واللبونة شرق الناقورة، تتعرض في هذه الأثناء لـ«قصف مدفعي معاد»، وسط تحليق للطيران المسير في الأجواء.



وأشارت الوكالة إلى أن «الطائرات المعادية شنت غارتين على الناقورة وحامول».



واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية اليوم السبت، سيارة في بلدة جدرا في قضاء صيدا البعيد نسبياً (نحو 60 كيلومتراً) عن الحدود الجنوبية للبلاد.



ونقلت وكالة «رويترز» عن أربعة مصادر أمنية، قولها إن شخصية فلسطينية مقربة من حركة حماس، نجت من الهجوم الإسرائيلي، مضيفة أنه أسفر عن مقتل ثلاثة آخرين، بينهم مقاتل من حزب الله.



وأعلن حزب الله مقتل خليل فارس أحد عناصره في الغارة الإسرائيلية.