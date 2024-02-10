يواجه الاحتلال الإسرائيلي، حربا جديدا قد تطول أو تقصر في ساحة الفيفا بعد إعلان الأمير الأردني علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، تقدمه بطلب لحظر منتخب الاحتلال من اتحاد الفيفا الدولي ولكن الدعوى تنتظر مصيرها بين قوانين الفيفا الداعمة لحقوق الإنسان ومواقف الفيفا التاريخية ومساندتها للغرب.

وتستعرض جريدة "الشروق" أهم مواقف اتحاد كرة القدم الدولي الفيفا حيال حظر الدول والصراعات السياسية، بجانب سرد الإجراءات المطلوبة لعملية حظر ناجحة لمنتخب الاحتلال الإسرائيلي.

• قائمة المحظورين

ذكرت كل من مجلة التايمز والإيكونوميك وإكسبرس الهنديتين، حظر الفيفا 16 منتخبا خلال 74 سنة مضوا أغلبهم بأسباب الفساد والتدخل الحكومي باستثناء 5 حالات تم الحظر فيها لأسباب سياسية بحتة.

وبدأت قائمة الحظر بمنتخبي ألمانيا واليابان في كأس العالم 1950 وفقا للإكسبرس الهندية، إذ تم حظر منتخبي الدولتين بدعوى تورطهما بجرائم بالحرب العالمية الثانية، وبالرغم من ذلك فإن إيطاليا التي شاركت بالحرب تبعا للنظام الفاشي لم يتم حظرها وشاركت بكأس العالم 1950.

ذكرت مجلة التايمز، أن جنوب إفريقيا كانت من أوائل المحظورين إذ تم حظرها بالستينيات ولم يفك الحظر إلا بعد انتهاء نظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا.

وتجدر الإشارة لكون حظر جنوب إفريقيا، تم بسبب منع الدولة استضافة فرق اللاعبين سمر البشرة مع رفض اتحادها دمج فرق البيض والسود؛ ما يجعل الحظر في إطار مواقف الفيفا حيال الدول التي تتدخل بإدارة كرة القدم.

وحُظرت دولة يوغوسلافيا من الاتحاد عام 1994؛ بسبب صدور قرار من الأمم المتحدة يقضي بمعاقبتها على مجازرها ضد البوسنة والهرسك، وفقا لـ"التايمز".

ووفقا موقع الكونفرسيشن، تعد روسيا استثناءً عقب الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تم حظرها دون قرار أممي وجرى التسامح مع الدول المقاطعة للعب مع روسيا خلافا لمواقف الفيفا سابقا.

ولكن الكونفرسيشن نقل ترجيح كثير من المحللين بأن يكون الحظر تم لخرق روسيا هدنة الأولمبياد التي كانت ستنتهي بعد شهر على الحرب الروسية الأوكرانية.

• مواقف الفيفا من المقاطعين

ذكرت بيبيسي البريطانية، عن استفادة الاحتلال الإسرائيلي تحديدا من مقاطعة دول لها لم تلتفت لها الفيفا إذ قاطعت كل من مصر والسودان وتركيا وإندونيسيا وبلجيكا اللعب مع المنتخب الإسرائيلي في التأهل لكأس العالم 1958؛ لتخوض إسرائيل مباراة تأهل واحدة ضد ويلز وتخسرها.

وتكررت استفادة، الاحتلال في تصفيات التأهل لكأس عالم 1970 حين انسحبت كوريا الشمالية من مباراة مع منتخب الاحتلال لتدخل إسرائيل أول كأس عالم بتاريخها الذي أقيم بالمكسيك.

• إجراءات الحظر

ذكرت الفيفا بموقعها الرسمي، أن المادة الـ16 تفيد بإمكانية حظر أحد المنتخبات لإخلاله بالالتزامات بشرط تصديق مجلس الاتحادات المحلية لكرة القدم والمؤلف من 6 أعضاء يمثلون الاتحاد الكروي لكل قارة.

وتضيف المادة، أن تصديق المجلس يوقف المنتخب مبدئيا ولكن يلزم إقرار الجمعية العمومية للقرار حين اجتماعها بتصويت 75% على الأقل من أعضاء الجمعية الـ222 ودون تلك النسبة يسقط القرار.

• قوانين مساندة لحظر منتخب الاحتلال

تؤكد المادة الثالثة من قوانين الفيفا وفقا لموقع الفيفا الرسمي، أهمية الحفاظ علي حقوق الإنسان، وتوضح الفقرة الأولى من المادة الرابعة على تجريم التمييز على أساس الدين والعرق واللون، بينما تعطي الفقرة التالية للمادة الحق في حظر المنتخبات التي تخل بالحفاظ على مبدئي حقوق الإنسان ونبذ التمييز.