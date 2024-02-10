طرح الإعلامي خالد أبو بكر سؤالا على الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، مفاده: «بصفتك زعيم الأغلبية بالبرلمان، هل فكرت يومًا، وفقًا لسوابق في الماضي، أن تستدعي رئيس الوزراء داخل الحزب وليس في البرلمان، لتسأله عن أوضاع البلد في الفترة الماضية؟».

ورد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، خلال تصريحاته لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، قائلا:«لا أحد يمنع السلطة التشريعية أو نواب السلطة التشريعية من ممارسة حقوقهم».

وجدد «أبو بكر» سؤاله: «ألا تجد في الشارع ما يستدعي استدعاء للسؤال؟»، ليرد نائب رئيس حزب مستقبل الوطن: «نحن بداخل حزب الأغلبية، عندما نتفق على ذلك، لدينا القدرة على الاستدعاء في أي لحظة».

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل، إلى ممارسة البرلمان دوره في مساءلة الحكومة من خلال طلب الاستماع إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في أحد أهم القضايا المصيرية التي تهم الشعب المصري في الفترة الأخيرة، وهي التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، بناءً على 11 طلب إحاطة من نواب البرلمان.