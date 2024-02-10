وزير الدفاع يؤكد لنظيره البلغاري ضرورة حشد الجهود لوقف التصعيد المتزايد بالمنطقة

أكد الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ضرورة حشد الجهود من أجل وقف التصعيد المتزايد في المنطقة والتوصل إلى حل للأزمة الإنسانية فى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الفريق أول محمد زكي اليوم السبت، مع وزير الدفاع البلغاري تودور تاجاريف، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، على هامش انعقاد لجنة التعاون الأولى المصرية البلغارية بالقاهرة؛ حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين الصديقين.

وبحث الوزيران - خلال اللقاء - سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين الجانبين في العديد من المجالات، فضلا عن تداعيات الأوضاع الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد الفريق أول محمـد زكي، عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائي، وتنسيق الجهود المشتركة لكلا البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

من جهته، أعرب وزير الدفاع البلغاري عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والممتدة التى تجمع البلدين، مثمناً الجهود المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية وتأمين دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.

كما وقع الوزيران، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددُ من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.