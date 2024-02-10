حسام حسن: لقب أمم إفريقيا 1998 الأصعب في تاريخ مصر

تواجد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول في المؤتمر الصحفي الذي نظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي جمع نجوم القارة السمراء السابقين الفائزين بلقب كأس أمم أفريقيا على مر التاريخ.

وعبر حسام حسن عن فخره بأنه وُلد في بلد كبيرة مثل مصر، صاحبة الألقاب السبعة على مدار تاريخها في البطولة.

كما أشار إلى أنه كان محظوظًا بالمشاركة في سبع مرات في كأس الأمم، وتتويجه بثلاثة ألقاب من بينها وهي 1986 و 1998 و 2006.

وأضاف حسام حسن أنه عاصر أجيالًا عديدة وشارك في بطولة الأمم الإفريقية وهو على مشارف الأربعين من عمره في بطولة 2006.

وأشار عميد لاعبي العالم السابق إلى أن لقب نسخة 1998 كان الأصعب في تاريخ منتخب مصر لأن الراحل محمود الجوهري مدرب الفراعنة وقتها كون جيلا جديدا لا يملك سوى اثنين من عناصر الخبرة، أنا وهاني رمزي.

وأوضح أن الجميع داخل مصر كان يعلم وقتها أن المنتخب سيعود سريعا من بوركينا فاسو ولن ينافس على اللقب، وأن المنتخب المصري واجه منافسين أقوياء وآخرهم منتخب جنوب أفريقيا الذي كان حاملا للقب ويملك جيلا عظيما و "في رأيي نسخة 1998 أصعب من نسخة 2006 وقدمت خلالها أفضل مستوياتي".

وأكد المدير الفني لمنتخب مصر أن الكرة الأفريقية تستحق الأفضل لأنها تمتلك مواهب كبيرة على مدار تاريخها .