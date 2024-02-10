إعلام حوثي: مقتل 17 عنصرا بضربات أمريكية على اليمن

أفادت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين، مساء اليوم السبت، بشن الطيران الأمريكي والبريطاني 3 غارات على مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.

ونقلت قناة «العربية الحدث»، عن إعلام حوثي قوله إن الضربات الأمريكية على اليمن أدت إلى مقتل 17 عنصرًا، وذلك في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أنها استهدفت، الجمعة، 4 صواريخ كروز مضادة للسفن، وصاروخ كروز أرضي، وسفينتين مسطحتين غير مأهولتين في مناطق الحوثيين في اليمن، وذلك دفاعا عن النفس.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على حسابها الرسمي عبر منصة «إكس»: «في يوم 9 فبراير بين الساعة 3 صباحًا و9:40 مساءً (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، ضمن إجراء للدفاع عن النفس ضربات ضد سفينتين مسطحتين غير مأهولتين (USV)، وأربعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وصاروخ كروز متنقل للهجوم الأرضي (LACM)، كانت مُعدّة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر».

وأشارت إلى أن «القيادة المركزية الأمريكية استطاعت تحديد هذه الصواريخ والسفن غير المأهولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن»، موضحة أنها «قررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة».

وختمت تدوينتها بالتأكيد أن «هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية».