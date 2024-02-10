 59 قتيلا ومصابا جراء انهيار أرضي بالفلبين و89 في عداد المفقودين - بوابة الشروق
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59 قتيلا ومصابا جراء انهيار أرضي بالفلبين و89 في عداد المفقودين

أ ش أ
نشر في: السبت 10 فبراير 2024 - 11:14 ص | آخر تحديث: السبت 10 فبراير 2024 - 11:14 ص

أعلنت السلطات في الفلبين، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي ببلدة "ماكو" في مقاطعة "دافو دي أورو" بجنوب البلاد إلى 27 قتيلا و32 مصابا، فيما لا يزال 89 في عداد المفقودين.

وذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية - في نشرتها الإنجليزية - أن الطقس السيئ يعرقل جهود الإنقاذ إلا أن فرق البحث متفائلة إزاء العثور على المزيد من الأحياء بعد انتشال طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات على قيد الحياة بعدما قضت 4 أيام تحت الأنقاض.

يذكر أن الأمطار الغزيرة ضربت أجزاءً عديدة من جزيرة "ميندناو" التي تضم المقاطعة خلال الأسابيع الأخيرة ما تسبب في وقوع العديد من الفيضانات والانهيارات الأرضية.


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