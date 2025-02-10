اتحاد الصلب الألماني يدعو الاتحاد الأوروبي للتصدي للرسوم الأمريكية المنتظرة

قال اتحاد الصلب الألماني الممثل لشركات صناعة الصلب في ألمانيا إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه فرض رسوم بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم يضرب قطاع الصلب في الاتحاد الأوروبي في أسوأ وقت ممكن.

ودعا جونار جرويبلر رئيس اتحاد الصلب الألماني الاتحاد الأوروبي إلى الرد على إعلان ترامب "بصورة موحدة ومخططة وسريعة"، مضيفا أنه على الاتحاد الأوروبي تبني إجراءات عاجلة لحماية صناعة الصلب في دوله.

وقال جرويبلر الرئيس التنفيذي لشركة سالتسجتر الألمانية لصناعة الصلب إن "التعريفات الجمركية الجديدة على الصلب التي أعلنتها الولايات المتحدة ستؤدي إلى اتجاه كميات كبيرة من الصلب إلى أسواق أوروبا، مما يزيد من ضغوط الواردات الحالية الناجمة عن فائض الطاقة الإنتاجية لقطاع الصلب في الصين".

كما دعا الاتحاد الألماني المفوضية الأوروبية إلى مواصلة المحادثات مع واشنطن بشأن "الترتيب العالمي لصناعة الصلب والألومنيوم المستدامة" وهو اتفاق تجاري مقترح يستهدف مكافحة الانبعاثات الكربونية وكذلك الطاقات الإنتاجية الفائضة في هذه الصناعة.

وبحسب اتحاد الصلب الألماني، فإن المحادثات بشأن مثل هذا الاتفاق بدأت أثناء حكم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لكنها لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأشار جوريبلر إلى أن الولايات المتحدة أهم سوق لصناعة الصلب في الاتحاد الأوروبي حيث بلغات وارداتها في 2023 حوالي 4 ملايين طن.

وأضاف أن ألمانيا تصدر بمفردها حوالي مليون طن أغلبها من أنواع الصلب المخصوص إلى الولايات المتحدة سنويا.

وبحسب الاتحاد الألماني، انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي من الصلب إلى الولايات المتحدة من 2ر5 مليون طن عام 2018 إلى 5ر2 مليون طن في 2020 بعد أن فرض الرئيس ترامب في ولايته الأولى رسوما على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم.