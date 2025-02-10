ميناء شنغهاي الصيني يشهد حركة مرور قياسية قبل الرسوم الجمركية الأمريكية

تعامل أكثر ميناء صيني اكتظاظا بالحركة، مع كمية قياسية من السلع في يناير، فيما سارعت الشركات لشحن منتجاتها قبل تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأفادت بيانات، اليوم الاثنين، بأن ميناء شنغهاي تعامل مع معدل قياسي من الحاويات بلغ 5 ملايين حاوية الشهر الماضي، أي أعلى من أي شهر سابق في بيانات ترجع لعام 2007، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وخلال العام الماضي، كان الميناء الأول عالميا في التعامل مع أكثر من 50 مليون حاوية في عام واحد، فيما اجتمع ارتفاع الطلب العالمي وتراجع الأسعار الصينية والتهديد بفرض رسوم، لدفع قيمة الصادرات لمعدل قياسي.

وشحنت الشركات الصينية، سلعا تقدر قيمتها بنحو 525 مليار دولار مباشرة إلى الولايات المتحدة العام الماضي، وهي ثالث أعلى حصيلة مسجلة.

ولكن نظرا لأن تلك الشركات شحنت منتجاتها على نحو متزايد عبر دول مثل المكسيك وفيتنام إلى الولايات المتحدة، فيمكن أن يؤثر فرض الرئيس ترامب المحتمل للرسوم الجمركية على كل السلع، على تلك التجارة أيضا.

ومنذ ذلك المعدل القياسي الذي تحقق الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على كل السلع من الصين، مما يجعل مثل تلك الشحنات أغلى.

وردت الصين، بفرض رسومها الخاصة التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين، رغم أنها لم تُفرض سوى على جزء صغير من الواردات الأمريكية.