افتتح الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، وحدتي الغسيل الكلوي والحضانات بمستشفى أبو رديس المركزي بعد تطويرهما، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وجرى خلال الافتتاح، توقيع بروتوكول بين مستشفى أبو رديس المركزي والشركات المشاركة، وجرى معاينة الأقسام قبل التطوير.



وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إن أعمال التطوير تضمنت تجهيز الوحدتين بأحدث الأجهزة، ورفع كفاءة الأرضيات والجدران لتتماشى مع معايير مكافحة العدوى، ولخدمة وراحة المرضى من المنتفعين بخدمات المستشفى، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تمت بمشاركة مجتمعية من بعض شركات الخدمات البترولية والجمعيات الأهلية.



وأوضح وكيل الوزارة، أن كراسي قسم الغسيل الكلوي كانت غير مريحة للمرضى، والجدران غير متناسبة مع معايير مكافحة العدوى، إضافة إلى وجود بعض الكسور بالأرضيات مما يعوق عمليات التطهير والتنظيف، مؤكدا أنه جرى خلال عملية التطوير تركيب السراميك الخاص بالحوائط والأرضيات، وتوريد عدد من الكراسي والشوزلونج، وكراسي للمرضى والانتظار لتوفير الراحة اللازمة لهم ولذويهم، وكذلك للتماشي مع معايير مكافحة العدوى.



وأشار إلى أن قسم الحضانات والأطفال المبتسرين قبل تطويره كان يضم 5 محاضن بينهم 3 مفعلين واثنين لا يوجد لهم مخارج وغير مفعلين، وجهاز تدفئة مولود، لذا كان لابد من تطوير الوحدتين بالكامل لتلبي احتياجات المواطنين مع تزايد عدد السكان والمترددين على المستشفى.

ولفت إلى أنه جرى الدعم بجهاز كبسولة لعلاج حالات الصفراء العالية، من خلال تعرض الطفل للأشعة من كل الجوانب 360 درجة مئوية، وتوفير وصلات لجهاز التنفس صناعي لحديثي الولادة بوصلاته ومشتملاته، وكذلك توفير وصلات أخرى لجهاز تنفس صناعي آخر، وتوفير جهاز لقياس نسبة الصفراء، وتوريد وتركيب وحدتي معلقة تشمل مخارج الأكسجين والهواء، ومنظم للشفط وبها نقط كهرباء، وتوريد جهازي مراقبة العلامات الحيوية بالحوامل الخاصة بها، وتوريد جهازي مقياس تدفق أكسجين، ومقاسي تدفق هواء، ومنظمي شفط.

وأوضح أن تكلفة التطوير بلغت 5 ملايين جنيه، بالمشاركة المجتمعية وتحت توجيهات القيادة السياسية بالمحافظة.

وعلى هامش الافتتاح جرى تنظيم احتفالية لاستعراض ما جرى تنفيذه من أعمال التطوير، وأهدى محافظ جنوب سيناء، الدروع التذكارية، وشهادات التقدير لكل الجهات المشاركة في أعمال التطوير بالمستشفى، لخدمة مواطني المحافظة والقادمين إليها وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن.