نتنياهو: نعمل مع الولايات المتحدة على رؤية بشأن غزة بدون حماس ولا السلطة الفلسطينية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض تصورا واضحا بشأن اليوم التالي في غزة على نحو يضمن عدم عودة حماس لحكم القطاع.

وأضاف خلال كلمة أمام الكنيست، اليوم الاثنين، أنه يعمل مع الولايات المتحدة على رؤية بشأن قطاع غزة بدون حركة حماس ولا السلطة الفلسطينية.

وذكر أن ترامب يدعم تحقيق أهداف الحرب في غزة، متحدث عن تدشين عهد جديد ونقطة تحول وصفها بالتاريخية في العمل مع إدارة ترامب.

وأوضح نتنياهو، أنهم يعملون على "كسر المحور الإيراني والقضاء على المنظومة الصاروخية لحركة حماس" وكذلك قوة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني.

ولفت إلى أن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله تسبب في حالة صدع في ما سماه "محور الشر"، موضحًا أن هذا الأمر تسبب في سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد ومن ثم تمكن إسرائيل من السيطرة على الجولان.

وقال نتنياهو، إنهم سينجزون مع واشنطن خطوات بعيدة المدى بشجاعة وفق زعمه، موضحًا أنهم سيواجهون التحديات الماثلة أمامهم من خلال الدعم الأمريكي.

وأشار إلى أن المعركة لم تنتهِ، وأنهم سيواصلون العمل على تحقيق أهداف الحرب، وفق قوله.