رئيس كينيا يعرب عن أسفه لتحطم الطائرة الإثيوبية

أعرب رئيس كينيا أوهورو كينياتا عن آسفه لتحطم الطائرة الإثيوبية التي كانت في طريقها من العاصمة أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وكتب كينياتا- على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد: "أصلي من أجل عائلات وذوي ضحايا الطائرة المنكوبة التي تحطمت بعد إقلاعها بحوالي 6 دقائق".

من جانبها، أبدت وزارة الخارجية الأثيوبية أسفها البالغ إزاء سقوط ضحايا؛ جراء حادث تحطم الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا وشعب أثيوبيا برمته.

يشار إلى أن الطائرة المنكوبة كانت تحمل على متنها 149 راكبا، و8 من أفراد طاقهما وقت وقوع الحادث، ولم تتضح بعد أسباب أو ملابسات وقوع الحادث.