التلفزيون الإثيوبي: لم يرد تأكيد فوري بشأن باقي الجنسيات التي كانت على متن الطائرة

أعلن التلفزيون الإثيوبي، اليوم الأحد، عن عدم وجود ناجين بين الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة وعددهم 157 شخصا والتي تحطمت وهي في طريقها لنيروبي.

وقال التلفزيون إن الركاب الذين كانوا على متن الرحلة رقم "أي تي 302" بين أديس أبابا والعاصمة الكينية نيروبي ينتمون لـ33 دولة.

وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إن 32 كينيا و17 إثيوبيا من بين القتلى. ولم يرد تأكيد فوري بشأن بقية جنسيات الأشخاص الذي كانوا على متن الطائرة.

وأضاف البيان أن الطائرة من طراز بوينج 737، التي يعتقد أنه كان على متنها 149 راكبا وطاقم عمل مؤلف من 8 أشخاص، قد أقلعت الساعة 8:38 صباحا بالتوقيت المحلي من مطار بولي الدولي، وانقطع الاتصال بها بعد دقائق من إقلاعها.

وكتب مكتب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "مكتب رئيس الوزراء بالنيابة عن الحكومة وشعب إثيوبيا يعربون عن خالص تعازيهم لأسر الذين فقدوا أرواحهم على متن طائرة بوينج 737 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية التي كانت في رحلة مدرجة إلى نيروبي بكينيا صباح اليوم".

ولم يعرف بعد سبب الحادث.