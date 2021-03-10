أوروبا تحصل على 4 ملايين جرعة إضافية من لقاح فايزر-بيونتيك الشهر الجاري



أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنها توصلت إلى اتفاق مع شركتي الأدوية فايزر وبيونتيك للحصول على 4 ملايين جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لمنحها لدولها السبع والعشرين لمواجهة زيادة أعداد حالات الإصابة بالسلالات المتعددة من الفيروس كورونا.



واتفقت المفوضية من شركتي الأدوية على تسليم الجرعات الإضافية خلال الشهر الجاري، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية.



وأوضحت المفوضية الأوروبية أنه سيتم توفير الجرعات لتطعيم مليوني شخص، بالإضافة إلى عمليات التسليم المخطط لها، لتسهيل الحركة عبر الحدود.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "من الضروري اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لمعالجة المتغيرات العدوانية للفيروس ولتحسين الوضع في النقاط الساخنة".



وأضافت فون دير لاين: "ستساعد الجرعات الإضافية الدول الأعضاء في جهودها لمحاولة السيطرة على انتشار السلالات الجديدة من الفيروس، كما ستساعد هذه الجرعات أيضا في استعادة حرية حركة الأشخاص والبضائع من خلال استخدام اللقاحات وبشكل خاص في المناطق الحدودية".



وأشارت المفوضية إلى أن الجرعات الجديدة ستتاح لجميع الدول الأعضاء على أساس نسب الإصابات خلال الشهر الجاري.



يُشار إلى ارتفاع عدد الإصابات ودخول المستشفيات بشكل حاد خلال الأسابيع القليلة الماضية في مناطق مثل تيرول في النمسا ونيس وموزيل في فرنسا وبولزانو في إيطاليا وبعض أجزاء بافاريا وساكسونيا في ألمانيا، وفقا للبيانات.



وذكرت المفوضية أن لقاح فايزر-بيونتيك الذي حصل على موافقة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر أثبت فعاليته العالية ضد جميع السلالات المعروفة حاليا لفيروس كورونا، وقالت إن الزيادة في تسليم الجرعات هذا الشهر ترجع إلى التوسع الناجح في قدرات التصنيع في أوروبا، والتي اكتملت بحلول منتصف فبراير.



شعر مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالفزع من الكيفية التي دفعت بها زيادة الفيروسات والسلالات المختلفة دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض قيود على الحدود.



وقالت فرنسا إن الجرعات الإضافية ستعزز اللقاحات المتوفرة في البلاد بنحو 600 ألف.



كانت شركتا الأدوية قد التزمت سابقا بتزويد الاتحاد الأوروبي بما مجموعه 500 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية عام 2021، مع خيار 100 مليون جرعة أخرى.



بشكل عام لدى الاتحاد الأوروبي 6 عقود لأكثر من ملياري جرعة من اللقاحات لتلقيح 450 مليون شخص.