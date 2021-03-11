الأرصاد تحذر من التسرع في تخفيف الملابس: الفرق بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى كبير

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التسرع في تخفيف الملابس خلال هذه الفترة.



وقالت شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه آيه عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، إنه يُفضل الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية، سواء خلال ساعات النهار أو الليل، خاصة أن فرق درجات الحرارة بين العظمى والصغرى يقدر بأكثر من 10 درجات.



وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية حتى نهاية فصل الشتاء جغرافيًا ورسميًا في 21 مارس الجاري، ليتم البدء بعد هذا التاريخ في تخفيف الملابس تدريجيًا.