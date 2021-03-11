 الأرصاد تحذر من التسرع في تخفيف الملابس: الفرق بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى كبير - بوابة الشروق
الخميس 11 مارس 2021 12:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟

النتـائـج تصويت

الأرصاد تحذر من التسرع في تخفيف الملابس: الفرق بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى كبير

الطقس - ارشيفية
الطقس - ارشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مارس 2021 - 11:38 م
حذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التسرع في تخفيف الملابس خلال هذه الفترة.

وقالت شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه آيه عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، إنه يُفضل الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية، سواء خلال ساعات النهار أو الليل، خاصة أن فرق درجات الحرارة بين العظمى والصغرى يقدر بأكثر من 10 درجات.

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية حتى نهاية فصل الشتاء جغرافيًا ورسميًا في 21 مارس الجاري، ليتم البدء بعد هذا التاريخ في تخفيف الملابس تدريجيًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك