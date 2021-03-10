عقد اجتماع منسقي الزمالة باللجان الفرعية في صحة الغربية



عقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اجتماعًا مع أطباء ومنسقي الزمالة المصرية بمستشفيات مديرية الصحة والتأمين الصحي، وأمانة المراكز التخصصية لمناقشة آليات تطوير برنامج الزمالة المصرية، وتطبيق اللامركزية وتعليم المستمر.



وأكد الدكتور محمد فتحي غنيم، مسئول التدريب عن الزمالة بالمحافظة، اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير التعليم عامة، والتعليم الطبي للزمالة المصرية خاصة، بالإضافة لتفعيل اللامركزية، وأهمية دور اللجان الفرعية، مؤكدًا أن إطلاق المنصة الإلكترونية للزمالة المصرية تاريخ جديد للمنظومة الطبية.



وأوضح غنيم، الرؤية والأهداف التي تسعى إليها الزمالة المصرية في تطوير التعليم الطبي المهني، وذلك في حضور الدكتورة سها الغزالي مسئول المتدربين، والدكتورة مروى النجار مسئول المدربين.



وكانت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، أعلنت عن إطلاق منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية، لإتاحة برامج التدريب لكافة الأطباء الملتحقين بالزمالة، وذلك بالتزامن مع مرور عام على انطلاق مشروع تطوير الزمالة المصرية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية.