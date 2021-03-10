إيران تسجل 61 حالة وفاة و8603 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 61 حالة وفاة و8603 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وذكرت الوزارة، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و715 ألف حالة.



وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع ليصل إلى 60 ألفا و928 حالة.



وذكرت أن 3823 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و464 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".