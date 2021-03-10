أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، باستدعاء ممرضة مكتشفة واقعة متحرش المعادي، إلى النيابة للمرة الثانية لمواجهتها بالمتهم وسماع أقوالها مرة أخرى.

وذكرت التحقيقات أن المتهم استدرج الفتاة حتي دخلت خلفه إلى داخل أحد العقارات بحجة إعطائها حلوى، وما إن دخلت جذبها بجانب السلم وحاول الاعتداء عليها ولكن صوت الفتاة وكاميرات المراقبة الخاصة بمعمل التحاليل في الدور الأرضى حالت دون تمكنه من الاعتداء عليها، وقامت إحدى السيدات بإنقاذها وفور فتحها باب الشقة، خرجت الطفلة إلى الشارع مسرعة في حالة من الذعر.

وواجهت النيابة المتهم بفيديوهات الواقعة، وأنكر تهمة اعتدائه على الطفلة أو التحرش بها، مؤكدا أنه على معرفة قديمة بها، ويساعدها ماديا بشراء المناديل، وكان يمزح معها فقط.

ودلت التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، على أن الطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وتدرس بالمرحلة الابتدائية، واعتادت على العمل في بيع المناديل بمحيط ميدان الحرية من ٣ سنوات، بصحبة والدتها وجدتها، بجانب تعليمها.