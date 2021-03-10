أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، باستدعاء ممرضة مكتشفة واقعة متحرش المعادي، إلى النيابة للمرة الثانية لمواجهتها بالمتهم وسماع أقوالها مرة أخرى.
وذكرت التحقيقات أن المتهم استدرج الفتاة حتي دخلت خلفه إلى داخل أحد العقارات بحجة إعطائها حلوى، وما إن دخلت جذبها بجانب السلم وحاول الاعتداء عليها ولكن صوت الفتاة وكاميرات المراقبة الخاصة بمعمل التحاليل في الدور الأرضى حالت دون تمكنه من الاعتداء عليها، وقامت إحدى السيدات بإنقاذها وفور فتحها باب الشقة، خرجت الطفلة إلى الشارع مسرعة في حالة من الذعر.
وواجهت النيابة المتهم بفيديوهات الواقعة، وأنكر تهمة اعتدائه على الطفلة أو التحرش بها، مؤكدا أنه على معرفة قديمة بها، ويساعدها ماديا بشراء المناديل، وكان يمزح معها فقط.
ودلت التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، على أن الطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وتدرس بالمرحلة الابتدائية، واعتادت على العمل في بيع المناديل بمحيط ميدان الحرية من ٣ سنوات، بصحبة والدتها وجدتها، بجانب تعليمها.