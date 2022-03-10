روسيا تطالب المتاحف الإيطالية بإعادة أعمال فنية أعارتها إليها

أعلنت متاحف وصالات عرض إيطالية، أنها تلقت طلبا من نظيرتها الروسية بإعادة أعمال معارة منها، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، مساء الخميس.

وحسب «رويترز»، قالت صالات عرض إيطالية، اليوم الخميس، إن متحفين في ميلانو سيعيدان العديد من الأعمال الفنية المعارة من روسيا، بعد طلبات لإعادتها في وقت مبكر، وذلك ردا على العقوبات المفروضة على روسيا.

وكتب متحف الأرميتاج، ومقره في سانت بطرسبرج، إلى بلازو ريال في ميلانو يطلب إعادة لوحتين، كان قد أعارهما إليه، الأولى منهما لامرأة شابة ذات قبعة مزينة بالريش، للرسام الفينيسي تيتيان.

وقال مدير المتحف دومينيكو بيرينا: «أعتقد أن العملين سيتم تسليمهما في نهاية مارس»، مضيفًا أنه لا يمكن معارضة الطلب.

وأضاف: «عمل تيتيان مهم بالتأكيد لكن المعرض يمكن أن يستمر بشكل جيد من دونه»، مضيفا: «عندما قرأت الرسالة شعرت بالمرارة؛ لأنه يجب حماية الثقافة من الحرب، لكن هذه أوقات عصيبة».

من جهتها، أوضحت جاليريا ديتاليا التي تدير متحفًا آخر في ميلانو، أنها تلقت طلبًا لإعادة 23 عملاً مما يقرب من 200 في المعرض الحالي، كانت مستعارة من ثلاثة متاحف روسية.

وأشار متحدث باسم بنك أنتيسا سانبولو، الذي يملك موقعين آخرين في نابولي وفيتشنزا: «ستتم إعادتهم قبل إغلاق المعرض في 27 مارس».

وتلقت مؤسسة فينديا ومقرها روما ومتحف آخر في شمال مدينة أوديني طلبات مماثلة.